Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон не намерен возглавлять республиканскую фракцию в новом составе нижней палаты после поражения партии на выборах 3 ноября. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, Джонсон сообщил о своем решении однопартийцам после объявления результатов голосования.

С января 2027 года большинство в Палате представителей перейдет к демократам, которые выберут нового спикера. Главным претендентом на этот пост считается лидер демократической фракции Хаким Джеффрис. В случае избрания он станет первым афроамериканцем во главе нижней палаты Конгресса.

На пост лидера республиканского меньшинства могут претендовать нынешний лидер большинства Стивен Скалис и председатель юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан.