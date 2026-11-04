Сильный ветер ожидается в Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде регионов Азербайджана с вечера 5 ноября до утра следующего дня, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

В связи с непогодой объявлены оранжевый и желтый уровни опасности.

Оранжевый уровень действует в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нефтчале, Сальяне, Гаджигабуле, Мингячевире, Нафталане, Горанбое, Дашкесане и Агстафе. Здесь ожидается северо-западный ветер с порывами до 20,8–28,4 м/с.

В Кяльбаджаре, Лачыне, Джебраиле, Зангилане, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Шамахы, Гобустане, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы, Газахе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Самухе, Гёйгёле, Гедабеке, Ширване, Евлахе, Тертере, Агдаме и Барде объявлен желтый уровень опасности. Скорость западного ветра составит 13,9–20,7 м/с.