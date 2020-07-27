Следствие требует отправить под арест в следственный изолятор пять человек, которым вменяется участие в массовой драке на юге Москвы.

Об этом общественность проинформировала пресс-служба Никулинского суда Москвы.

Отмечается, что в рамках уголовного дела о хулиганстве в составе группы лиц, служителей Фемиды просят арестовать Никояна С. М., Никояна А.А, Петросяна Н.Ш., Петросяна А.П. и Апрекаяна А.А.

Напомним, на днях семеро выходцев из Армении с деревянными битами ворвались в азербайджанский ресторан на Братиславской улице и устроили погром.

Minval.az