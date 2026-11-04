Вице-президент США Джей Ди Вэнс связал поражение республиканцев на промежуточных выборах с войной против Ирана, назвав ее главной причиной потери поддержки избирателей.

«Причина нашего поражения –это война с Ираном», — написал Вэнс в соцсети X, указав, что сам президент Дональд Трамп говорил об этом накануне.

Вице-президент отметил, что американцы вправе спорить о том, оправдывала ли военная операция понесенные политические потери. Однако, по его мнению, отрицать связь между конфликтом и результатами голосования уже невозможно.

«Но всем известно, почему мы проиграли. И любой честный разговор о том, что нам делать дальше, должен начинаться именно с этого», – подчеркнул Вэнс.

При этом он добавил, что по-прежнему сохраняет надежду на будущее страны.

Среди других факторов, повлиявших на результаты республиканцев, вице-президент назвал инфляцию и отношения США с Израилем. Он также обратил внимание на то, что многие американцы, поддержавшие Трампа на выборах 2024 года, на этот раз отдали голоса демократам.