Поражение республиканцев на промежуточных выборах в США вряд ли существенно повлияет на Россию. При этом Дональд Трамп по-прежнему может быть полезен Москве, считает немецкий экономист Янис Клюге.

По его мнению, перспективы заключения соглашения между Россией и США и до выборов были нереалистичными, а после событий на Аляске Владимир Путин перестал воспринимать Трампа как серьёзного стратегического игрока.

«Трамп по-прежнему будет полезен России, но только для ослабления и дестабилизации Запада, а не для заключения реального соглашения», — написал Клюге в соцсети X.

Экономист также поставил под сомнение, рассчитывал ли Кремль на что-то большее от второго президентства Трампа, учитывая, что его первый срок оказался разочаровывающим для Москвы.

По оценке Клюге, для России Трамп может оставаться инструментом ослабления западного единства, однако не партнёром для достижения серьёзных договорённостей.