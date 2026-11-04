Cамолёт авиакомпании Air Serbia, следовавший из Белграда в Москву с пророссийскими политиками на борту, развернулся над территорией Литвы и вернулся в Сербию. Об этом сообщает телеканал Newsmax Balkans.

По данным телеканала, рейс вылетел вечером 3 ноября. На борту находились лидер Движения социалистов Александар Вулин, глава Сербской народной партии Ненад Попович и директор государственной газовой компании «Србијагас» Душан Баятович.

Вулин утверждает, что делегация направлялась в Россию для проведения переговоров по газовому соглашению.