Турция отвергла критику Еврокомиссии в свой адрес, назвав оценки политической ситуации, судебной системы и соблюдения основных прав в стране предвзятыми и несправедливыми. Об этом говорится в заявлении МИД Турции, опубликованном в ответ на доклад Еврокомиссии за 2026 год в рамках пакета документов о расширении Евросоюза.

«Подготовленный Еврокомиссией доклад о нашей стране в рамках пакета документов о расширении ЕС на 2026 год в очередной раз демонстрирует предвзятое и несправедливое отношение Евросоюза к Турции», – заявили в ведомстве.

В Анкаре подчеркнули, что не согласны с оценками Брюсселя, особенно в части политических критериев, работы судебной системы и соблюдения основных прав. По мнению турецкого внешнеполитического ведомства, подобные обвинения свидетельствуют о двойных стандартах и непоследовательном подходе ряда представителей ЕС, подрывающем доверие.

Отдельно турецкий МИД раскритиковал Евросоюз за поддержку позиции Греции и греков-киприотов по кипрскому вопросу. В Анкаре считают, что такой подход мешает урегулированию конфликта.

«До тех пор, пока ЕС безоговорочно поддерживает позицию греко-кипрской стороны по кипрскому вопросу, он не сможет внести вклад в усилия по урегулированию», – подчеркнули в ведомстве.

Турецкая сторона также не согласилась с оценками Еврокомиссии по Восточному Средиземноморью и сочла их противоречащими международному праву и принципам справедливости. Кроме того, в Анкаре заявили, что выводы доклада о меморандуме о взаимопонимании, подписанном Турцией и Ливией, не имеют юридической силы.

Вместе с тем турецкий МИД положительно оценил часть выводов Еврокомиссии. Речь идет о прогрессе страны в экономической и денежно-кредитной политике, развитии рыночной экономики и способности выдерживать конкурентное давление внутри ЕС.

В ведомстве также приветствовали признание роли Турции в обеспечении устойчивости цепочек поставок, обороны и безопасности. Анкара вновь заявила о необходимости модернизации соглашения о Таможенном союзе с Евросоюзом.