Министры обороны Черногории и Албании Драган Крапович и Эрмал Нуфи обратились к НАТО с просьбой направить экспертов для борьбы с «российской дезинформацией», сообщает Politico.

По словам министров, обе страны сталкиваются с кампаниями в социальных сетях, которые направлены на дестабилизацию обстановки на Балканах.

Крапович отметил, что организаторы таких кампаний используют уязвимые места черногорского общества. При этом он признал, что у страны пока недостаточно возможностей для противодействия подобным угрозам.

Нуфи, в свою очередь, сообщил, что за последний год в албанских социальных сетях участились кампании, «разжигающие ненависть и гнев».

«НАТО следует более внимательно изучить этот вопрос», – подчеркнул он.

Politico напоминает, что альянс уже направлял группы по противодействию гибридным угрозам в Черногорию в 2019 году и Албанию в 2022-м. По словам трех неназванных дипломатов НАТО, союзники готовы рассмотреть возможность новой миссии. Однако для ее отправки, как правило, требуется согласие всех членов альянса.

Представитель НАТО заявил изданию, что организация готова предоставить дополнительную поддержку, если поступит соответствующий запрос.