НАТО пересматривает оборонную стратегию, предусматривая удары по военным и промышленным объектам на территории России в случае её нападения на страны альянса, сообщает The Wall Street Journal.

Под руководством верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Алексуса Гринкевича разработаны меры, предполагающие поражение военных баз, складов, путей снабжения и стратегической инфраструктуры в глубине российской территории.

По словам польского генерал-майора Иренеуша Новака, опыт Украины показал необходимость точечных ударов по военно-промышленной базе противника как средства сдерживания.

Для этого планируется использовать высокоточные ракеты и беспилотники с дальностью поражения от 150 до нескольких тысяч километров.

Как пишет WSJ, стратегия предусматривает автоматическое нанесение таких ударов в случае российского нападения.