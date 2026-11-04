Президент Пакистана Асиф Али Зардари поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ с Днем Победы, отметив историческое значение восстановления суверенитета и территориальной целостности страны.

«Это историческое событие олицетворяет самоотверженность, решимость и единство азербайджанского народа во имя восстановления суверенитета и территориальной целостности своей Родины», – говорится в послании.

Он также отметил успехи Азербайджана в восстановлении и развитии освобожденных территорий, назвав их свидетельством стремления обеспечить мирное и благополучное будущее для своих граждан.

«Пакистан высоко ценит многолетние братские отношения с Азербайджаном, основанные на взаимном доверии, общих ценностях и неизменной взаимной поддержке. Уверен, что по мере расширения сотрудничества в различных сферах, а также взаимодействия для достижения таких общих целей, как региональный мир, стабильность и процветание, узы дружбы и братства между нашими странами будут продолжать укрепляться», – подчеркнул Зардари. «Я вновь подтверждаю тесную дружбу и солидарность Пакистана с Азербайджаном», — говорится в послании.

Зардари также пожелал Алиеву крепкого здоровья и счастья, а азербайджанскому народу – дальнейшего прогресса и процветания.