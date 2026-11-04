Президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда никому не угрожала и настроена на сотрудничество.

«Особенно сейчас очень важно, чтобы во многих, в том числе не только в тех странах, которые вы представляете, люди увидели на политическом уровне, что, во-первых, Россия никому никогда не угрожала и не угрожает», – сказал Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле, обращаясь к иностранцам.