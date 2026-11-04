Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в конце ноября приедет в Баку, где примет участие в официальном открытии нового посольства страны.
«Укрепление нашего партнерства подтверждается в том числе и новым посольством Эстонии в Баку, которое я имею честь официально открыть в конце этого месяца», – написал Цахкна в соцсети X.
Он также назвал Азербайджан важным партнером Эстонии на Южном Кавказе.
«За последние годы наши отношения значительно укрепились, и мы последовательно расширяем сотрудничество в сферах цифровизации, торговли, зеленых технологий и логистики», – подчеркнул дипломат.
This morning, I had the pleasure of opening the fourth meeting of the Estonia-Azerbaijan Intergovernmental Commission on Cooperation.
In recent years, our bilateral relationship has entered a new phase. Azerbaijan remains an important partner for Estonia in the South Caucasus, while growing numbers of Estonian companies are exploring opportunities in the local market.
Today, we reaffirmed our commitment to deepening cooperation across trade, innovation, digital affairs, energy, education and tourism.
I look forward to continuing these discussions when we officially open the Estonian Embassy in Baku later this month.
— Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 4, 2026