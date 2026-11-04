Генеральный директор Организации исламского мира по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) Салим бен Мухаммед аль-Малик поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Победы, отметив единство и решимость азербайджанского народа.

«Этот важный праздник отражает твердость, единство и решимость народа Азербайджана, олицетворяя в то же время ценность мира, а также стремление людей к стабильности, безопасности и процветающему будущему», – говорится в послании.

Аль-Малик также вспомнил о своем участии в VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу, который прошел в Баку, и встрече с Алиевым. По его словам, форум стал важной международной площадкой для укрепления взаимопонимания между культурами и цивилизациями, а встреча с главой государства позволила обсудить общие приоритеты и перспективы сотрудничества.

Глава ИСЕСКО положительно оценил отношения организации с Азербайджаном, отметив совместную работу в сфере образования, сохранения культурного наследия и развития межкультурного диалога.