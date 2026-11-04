Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова могут представлять Москву на встрече с первой леди США Меланией Трамп, если участникам российской делегации удастся решить визовые вопросы и добраться до места встречи, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы надеемся, там будет Кирилл Дмитриев. Но главное там будет, насколько я понимаю, Яна Лантратова, если она успеет добраться, потому что там, по состоянию на пару часов тому назад, еще не у всех, кто с ней летит, были визы», – сказал он.

Песков также назвал ситуацию с визами «проблематичной». По его словам, если все вопросы с поездкой удастся решить, Россию на встрече представят Дмитриев и Лантратова.

Комментируя состав российской делегации на трехсторонних переговорах по Украине в Абу-Даби, представитель Кремля сообщил, что его обнародуют «своевременно». Он добавил, что переговоры будут посвящены гарантиям безопасности, а подробности стороны обсудят за закрытыми дверями.

Песков также заявил, что совпадение дат выборов в США и трехсторонних переговоров по Украине «никоим образом» не связано.

Кроме того, представитель Кремля сообщил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется. Москва рассчитывает, что американский лидер продолжит миротворческие усилия по Украине и после выборов.