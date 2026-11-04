Победивший на выборах в Сенат США от Техаса демократ Джеймс Таларико призвал положить конец «коррумпированным бесконечным войнам», которые ведут к росту цен и гибели американских военнослужащих.

«Мы должны покончить с этими коррумпированными бесконечными войнами, которые приводят к росту цен и гибели наших храбрых мужчин и женщин в военной форме», — заявил Таларико, выступая перед сторонниками в Остине.

Среди других приоритетов он назвал сокращение влияния крупных спонсоров на американскую политику, реформу экономической системы и введение всеобщего медицинского страхования. По мнению политика, нынешняя экономическая модель работает в интересах наиболее состоятельных граждан, тогда как обычные американцы сталкиваются с ростом расходов и сокращением доступности социальных услуг.

Таларико также выступил за увеличение финансирования школ и поддержку учителей и учащихся. Он подчеркнул, что США нуждаются в политике, которая объединяла бы людей, а не разжигала противоречия между ними.