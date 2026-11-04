Белый дом после поражения республиканцев на промежуточных выборах напомнил американцам, что Дональд Трамп по-прежнему остается президентом США.

На официальной странице Белого дома появилась фотография Трампа с подписью: «Напоминаем: Трамп по-прежнему ваш президент».

Между тем CNN сообщает, что советники Трампа не ожидают попыток оспорить итоги голосования, так как их исход стал слишком успешным для демократов.

«На самом деле перевес был слишком большой, чтобы его подтасовать», – приводит телеканал слова одного из советников президента, пожелавшего остаться неназванным.

Промежуточные выборы в США состоялись 3 ноября. Американцы выбирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей. Кроме того, в 36 штатах проходили выборы губернаторов.

По последним оценкам американских СМИ, демократы получают большинство в обеих палатах Конгресса. Новый состав законодательного органа приступит к работе 3 января 2027 года. Сейчас большинство и в Сенате, и в Палате представителей принадлежит республиканцам.