Еврокомиссия (ЕК) считает, что процесс вступления Грузии в Евросоюз фактически остановлен, а статус страны-кандидата на членство в ЕС остается лишь формальностью из-за политики грузинских властей.

В заявлении ЕК отмечается, что Грузия до сих пор не выполнила девять шагов, предусмотренных рекомендациями для получения статуса кандидата.

«Если власти Грузии не изменят свой курс и не вернутся к основополагающим принципам, лежащим в основе членства в ЕС, то страна не сможет воспользоваться ни преимуществами статуса кандидата, ни процессом подготовки к вступлению», – говорится в коммюнике.

Позицию ЕК подтвердила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, выступая в Европейском парламенте с докладом о расширении Евросоюза на 2026 год. По ее словам, европейский путь Грузии остается открытым, но для этого власти страны должны изменить политический курс.

Кос обвинила правящую партию в систематических нападках на демократические принципы, верховенство закона и основные права, которые подрывают перспективы европейской интеграции страны. Она также отметила, что возможности для деятельности гражданского общества в Грузии продолжают сокращаться.