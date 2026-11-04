Состояние американского предпринимателя Илона Маска за короткое время сократилось более чем на $60 млрд после поражения республиканцев на промежуточных выборах в США, сообщает Financial Times.

При этом Маск потратил, по оценкам, около $446 млн на поддержку республиканцев и сохранение их большинства в обеих палатах. Значительную часть средств предприниматель направил на поддержку республиканских кандидатов в Техасе, где партия потерпела одно из самых серьезных поражений.

Дополнительный удар по состоянию предпринимателя нанесло падение стоимости его компаний. Акции Tesla подешевели на 5,7%, а оценка SpaceX, по сообщениям, снизилась на 7,6%.

Победа демократов и переход контроля над Конгрессом к ним могут создать для Маска и новые трудности в бизнесе. В частности, законодатели способны усилить проверку возможного объединения Tesla и SpaceX еще до окончания президентского срока Дональда Трампа в 2029 году.