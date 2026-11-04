Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц, премьер-министр Мухаммед бен Салман поздравили президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Победы и Днем Государственного флага, пожелав стране дальнейшего развития и процветания.

«Желаю вам крепкого здоровья и счастья, а правительству и народу братской Азербайджанской Республики – дальнейшего стремительного развития и прогресса. Особо подчеркиваю исключительную значимость братских отношений, связывающих две дружественные страны и их народы. Мы активно работаем над их укреплением и развитием во всех сферах», – говорится в поздравлении саудовского короля.