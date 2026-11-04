Демократ Абдул Эль-Сайед, победивший на выборах в Сенат США от штата Мичиган и ставший первым избранным сенатором-мусульманином в истории страны, выступил с заявлением в поддержку армянской повестки.

Заявление ещё 1 октября опубликовала армянская лоббистская организация ANCA, которая поддерживала кандидатуру Эль-Сайеда на выборах.

Политик поблагодарил организацию за поддержку и раскритиковал администрацию Дональда Трампа за предоставление военной помощи Азербайджану, назвав это «вопиющим нарушением международного права».

Эль-Сайед также пообещал отстаивать «мир», «безопасность» и «право армянского народа на самоопределение».