Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что результаты промежуточных выборов в США не изменят враждебного отношения Вашингтона к Тегерану. Он предупредил, что в случае новой американской агрессии ответ Ирана будет значительно более масштабным.

Комментируя итоги выборов, Хаменеи отметил, что те, кто рассчитывает на изменение политики США в результате смены партийного баланса, а также считает, что уступки способны заставить Вашингтон отказаться от враждебного курса, глубоко заблуждаются.

Он также заявил, что события в Персидском заливе, особенно в районе Ормузского пролива, разрушили миф о непобедимости США и продемонстрировали слабость правительств, которые полагаются на иностранные державы, а не на собственный народ.