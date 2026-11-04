Демократ Джина Хинохоса победила действующего губернатора Техаса, республиканца Грега Эббота, и стала первым за более чем 30 лет представителем своей партии во главе штата, сообщает Associated Press.

Хинохоса также войдет в историю как первая женщина латиноамериканского происхождения на посту губернатора Техаса. Последним демократом, занимавшим эту должность, была Энн Ричардс, руководившая штатом в 1990-х годах.

«Меня никогда не беспокоило, что они сомневались во мне. Меня беспокоило, что они сомневались в нас. Техас, моя вера в тебя никогда не колебалась», – сказала она, выступая перед сторонниками в Остине.

С 2017 года Хинохоса представляет один из округов Остина в законодательном собрании штата. В ходе предвыборной кампании она выступала против коррупции и расширения центров обработки данных для искусственного интеллекта.