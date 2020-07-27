Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил письма с выражением соболезнования министру национальной обороны Турции господину Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью и ранением военнослужащих Вооруженных Сил братской Турецкой Республики в результате аварии перевозившего солдат автобуса в районе Мут провинции Мерсин. Информацию распространяет МО АР.

В письме говорится: «Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранения военнослужащих Вооруженных Сил братской Турции в результате аварии перевозившего солдат автобуса в районе Мут провинции Мерсин.

Да упокоит Всевышний Аллах души погибших. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым. Ваше горе это и наше горе тоже.

Аллах ряхмят елясин».

Minval.az