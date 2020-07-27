Административный суд немецкого города Дюссельдорф вынес решение о депортации азербайджанской семьи.

Семья Гашимовых из 5 человек прибыла в Германию в 2016 году в поисках убежища.

Федеральное управление по делам миграции и беженцев отклонило просьбу семьи о предоставлении убежища. Однако за это время Ровшана Гашимова окончила языковые курсы, необходимые для проживания в Германии и получила интеграционный сертификат, отмечает «Репорт».

Члены семьи 8, 9, 12 лет поступили в среднюю школу в городе Мёнхенгладбах.

Семья Гашимовых, проживающая в Мёнхенгладбахе более 4 лет, должна добровольно покинуть страну в течение месяца. Причина этого кроется в том, что 4 года назад им отказали в убежище в миграционном управлении.

Отметим, что миграционное управление Германии после смягчения карантинных мер в связи с коронавирусом продолжает рассматривать обращения иностранцев, ищущих убежища в стране.

Как сообщили в Федеральном управлении по делам миграции и беженцев Германии, только в прошлом месяце были отклонены прошения об убежище 5 159 человек и выдан месяц на их добровольный выезд из Германии.

Minval.az