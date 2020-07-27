Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял посла Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Джавада Джахангирзаде по случаю завершения его дипломатической деятельности.

Как говорится в сообщении МИД, Дж.Байрамов высоко оценил позицию Ирана в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, опирающуюся на международное право и однозначно поддерживающую территориальную целостность Азербайджана. Кроме того, он выразил признательность послу за справедливую позицию, выраженную Ираном в связи с военной провокацией, совершенной вооруженными милами Армении 12 июля в направлении Товузского района на азербайджано-армянской государственной границе.

Дж.Джахангирзаде отметил, что Иран не забудет о поддержке, оказанной Азербайджаном в трудные дни в связи с пандемией. Он подчеркнул, что Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана, руководитель Администрации президента Ирана Махмуд Ваези, представитель министра иностранных дел, депутаты иранского парламента выступили с заявлениями в связи с последними событиями на границе, сказал, что тревога Азербайджана является и тревогой Ирана.

Minval.az