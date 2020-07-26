25 июля на европейской мультимедийной новостной платформе EU Reporter в Брюсселе была опубликована статья под заголовком «#Невиданное нападение на дипломатическое представительство Азербайджана в Европе».

В статье, в которой профессионально и объективно повествуется о совершенных незаконных действиях 22 июля армянской диаспорой в Бельгии (Comité des Arméniens de Belgique), перед посольством Азербайджанской Республики в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург и административным зданием представительства нашей страны в Европейском союзе, отмечается, что «22 июля перед посольством Азербайджана в Брюсселе прошла насильственная демонстрация, сопровождавшаяся актами вандализма со стороны армянской диаспоры». Этот инцидент рассматривается как продолжение нападения 19 июля на территории посольства.

В статье также разоблачены нападения радикальных армян на азербайджанские дипломатические миссии и мирных азербайджанских демонстрантов во многих городах по всему миру, в том числе в Париже, Лос-Анджелесе, Гааге и Варшаве, согласно заявлению, опубликованному Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики от 23 июля номер 190/20. Заявляется, что «результаты этого митинга являются явным нарушением международного права, в частности международных обязательств по Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года».

«Жертвами этого нападения стали граждане Бельгии, и все депутаты Европейского парламента, обратившись к правительству Бельгии, в качестве принимающей страны, заявляют, что необходимо продемонстрировать решимость и предпринять меры в соответствии с законодательством Бельгии и международными обязательствами для наказания всех лиц, причастных к такому насилию в центре Европы. говорится в статье.

Заслуживает одобрения тот факт, что размещенная на странице в Instagram армянской диаспоры в Европе статья также опубликована с видеокадрами, открыто подтверждающими вышеупомянутые зверства. Это доказательство наглядно подтверждает сущность Армении, наслаждающейся агрессией, которая превратила террор в государственную политику.

Отметим, что EU Reporter – самый оперативный и надежный новостной онлайн портал среди всех официальных лиц и институтов Европейского союза, в том числе депутатов Европарламента, а также среди высших кругов, принимающих политические решения и формирующие мнение в Брюсселе, всемирно известен высокой статистикой посещений, который составляет равные 8 процентов New York Times и Wall Street Journal, на 6 процентов опережает Guardian Online.

Minval.az