Сегодня на площади свободы Бакыркёй в Стамбуле была проведена акция в поддержку Азербайджана и в знак протеста против действий Армении.

В акции, организованной HazarFEM, приняли участие более 15 НПО, функционирующих в Турции. Ее участники осудили атаки, предпринятые вооруженными силами Армении 12 июля в направлении Товузского района Азербайджана, пишет АПА.

Участники акции держали в руках флаги Азербайджана и Турции, скандировали лозунги «Справедливость Ходжалы», «Свобода Карабаху», «Карабах это Азербайджан», «Карабах – тюркская земля».

На акции было озвучено заявление, в котором говорится, что армяне намерены продолжить на территории Азербайджана те массовые убийства, которые совершили в свое время против мусульман в Анатолии. Отмечено, что в результате атак вооруженных сил Армении на Товузский район Азербайджана погибли 12 азербайджанских военнослужащих, в том числе генерал-майор Полад Гашимов и одно гражданское лицо и это вызвало гнев у тюрков во всем мире. В заявлении говорится, что армянская община пытается путем провокаций помешать проведению санкционированных, мирных акций во многих странах мира, свидетельствующих о нетерпимости к армянскому терроризму: «В результате нападения представителей армянских террористических группировок в майках с надписью ASALA на участников акций протеста, проведенных на прошлой неделе в различных штатах США, а также в Брюсселе и Москве получили ранения многие тюрки. Правительства Турции и Азербайджана проводят мирную политику, целью которой является освобождение от оккупации азербайджанских земель, находящихся под оккупацией уже 30 лет и возвращение на родные земли азербайджанцев, ставших беженцами. Мы заявляем о том, что мы рядом с Азербайджаном в этой справедливой борьбе, с уважением чтим память всех наших шехидов. Мы осуждаем Армению, совершающую преступления против человечности и военные преступления».

Minval.az