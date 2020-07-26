Сегодня в Ванкувере (Канада) была проведена акция в знак протеста против провокации вооруженных сил Армении в направлении Товузского района Азербайджана, организованная азербайджанской общиной.

Как говорится в сообщении Государственного комитета по работе с диаспорой, азербайджанцы и турки, собравшиеся на площади «Vancouver Art Gallery», держа в руках флаги Азербайджана и Турции, выразили поддержку нашему государству и нашей армии.

Участники акции призвали освободить от оккупации азербайджанские земли, положить конец провокациям армян, привлечь внимание мировой общественности к оккупационной политике Армении.

Несмотря на то, что акция была проведена санкционированно, в рамках законов Канады, ее участники столкнулись с провокацией армян. Армянские бандиты пришли на площадь и попытались помешать проведению акции. Азербайджанская община Ванкувера обратилась к властям Канады в связи с армянской провокацией и число сотрудников полиции в месте проведения акции было увеличено. Акция завершилась без инцидентов.

Minval.az