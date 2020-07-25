По факту огнестрельного ранения двух азербайджанских студентов в Киеве возбуждено уголовное дело.

Данный вопрос находится под контролем посольства Азербайджана в Украине, заявил АПА второй секретарь посольства Азербайджана в Украине Самир Аллахвердиев.

По его словам, сотрудники посольства навестили наших пострадавших соотечественников, их самочувствие хорошее, угрозы их жизни нет.

Согласно сообщению украинской полиции, в 02:30 часов по местному времени в Киеве неизвестные лица открыли стрельбу по двум иностранным студентам. В результате двое студентов 20 лет были ранены. Один из раненых был доставлен в больницу скорой помощи, другой отказался ехать в больницу.

Minval.az