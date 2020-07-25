Накануне вечером, примерно около 21:30 в центре Киева стреляли по четверым азербайджанским студентам. Двое из них получили ранения, они госпитализированы.

На место происшествия прибыли председатель и члены правления Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикмет Джавадов.

«Студенты возвращались домой, и заметили во дворе здания автомобиль с армянскими номерами. Заметив пристальное внимание азербайджанцев, владелец автомобиля затеял с ним ссору. К нему присоединился еще один армянин. У одного из них был пистолет, он открыл огонь. Армяне сбежали с места преступления. Мы до пяти часов утра оставались на месте происшествия. Сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия», — сообщил СМИ Джавадов.

Инцидент произошел по ул. Коновальця 36-В, возле ресторана «Монтекки и Капулетти». На месте происшествия найдены гильзы 9 мм.

Отмечается, что в Киеве введен план «Серена» по розыску автомобиля «Мерседес Гелендваген» с госномером 50RV100.

Minval.az