Члены французского парламента обратились к президенту Эммануелю Макрону в связи с недавними военными провокациями Армении и оккупационной политике против Азербайджана.

В совместном обращении депутатов Ги Брику, Жерома Ламбера, Жан-Люка Рейзера и сенаторов Аляна Упера и Андре Ришара к президенту страны содержится просьба принять серьезные меры для того, чтобы Армения прекратила свою оккупационную политику и с уважением относилась к территориальной целостности Азербайджана.

В обращении также говорится, что пришло время положить конец затягиванию времени посредниками урегулирования конфликта, передает Репорт.

Minval.az