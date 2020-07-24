Представитель ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас и посол Бельгии в Баку Берт Шуфс в пятницу были приглашены в МИД Азербайджана, с ними встретился замминистра иностранных дел Халаф Халафов.

«Халафов на встрече отметил, что в последнее время радикальные лица армянской национальности во многих странах и крупных городах Европы устроили акты вандализма против азербайджанцев, в том числе пытались ворваться в дипмиссии Азербайджана, устраивали нападения на азербайджанцев, проживающих в европейских странах», — сообщает пресс-служба МИД.

На встрече было отмечено, что 22 июля в Брюсселе Комитет армян Бельгии устроил серьезную провокацию перед посольством Азербайджана. При этом азербайджанская сторона предупреждала власти Бельгии о готовящейся провокации, но ее предотвращение было не на должном уровне.

«В ходе этой провокации пострадали 6 азербайджанцев. Халафов потребовал от властей Бельгии провести серьезное расследование инцидента, все виновные должны быть привлечены к ответственности» — подчеркивает МИД.

Посол Бельгии заявил, что акция перед посольством Азербайджана в Брюсселе была несанкционированная, и на близлежащих территориях было размещено большое число полицейских. Но, несмотря на это акцию не удалось предотвратить, и пострадали невиновные.

Шуфс добавил, что власти Бельгии считают серьезным произошедший инцидент, который будет тщательно расследован и информация будет доведена до официального Баку.

Minval.az