Проливные дожди и разлив реки Галачай вызвали ряд проблем в Огузском районе.

Проливные дожди и вышедший из берегов рукав реки Галачай привели к размытию дорог в селе Деймедере, нанесли серьезный ущерб дворовым участкам, отмечает «Репорт».

В частности, в северной части села фруктовые и овощные сады оказались затоплены и покрыты глубоким слоем ила.

Представители исполнительной власти села Падар проинформировали о произошедшем соответствующие органы. На территорию сразу же прибыла техника и живая сила управления ирригационных систем, и начались работы по очистке.

В настоящее время ведутся работы по предотвращению угрозы селя в Галачае.

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