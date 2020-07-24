Полицейские Сиязана арестовали четверых лиц, причастных к наркоторговле, и изъяли у них 35 килограммов наркотиков, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел АР.

Сотрудники Сиязанской районной полиции задержали жителя района Эльчина Кельбиева, у которого при себе нашлось 22 грамма героина и психотропных препаратов. Тот в своих показаниях назвал поставщика запрещенных веществ — жителя Хызы Расула Гадирова.

Правоохранители определили адрес проживания последнего и провели операцию по задержанию. В результате обыска в доме Гадирова в селе Ситалчай полиция изъяла более килограмма марихуаны, героина, а также обнаружила участок с возделываемой коноплей.

На подворье сотрудники полиции насчитали 108 кустов наркорастения общим весом 34 килограмма. Все кусты полиция изъяла в качестве вещественных доказательств.

Minval.az