В Лерикском районе произошло убийство.
Инцидент произошел в полдень 20 июля в лесистой местности у села Чайруд, передает АПА.
Житель Хатаинского района Баку Акиф Ядулла оглу Рзаев 1960 года рождения на почве семейного конфликта убил зятя — Акбара Мамедали оглу Нуриева 1981 года рождения (оба являются уроженцами Лерикского района). Затем он сжег труп, похоронил его в лесу и вернулся в столицу.
Через 2 дня родственники, обеспокоенные пропажей Нуриева, обратились в соответствующие структуры.
Задержанный в качестве подозреваемого Акиф Рзаев признался в убийстве.
Минувшим вечером сотрудниками правоохранительных органов был проведен осмотр места происшествия с участием А.Рзаева. Тело направлено на экспертизу.
По факту ведется расследование.