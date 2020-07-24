В Лерикском районе произошло убийство.

Инцидент произошел в полдень 20 июля в лесистой местности у села Чайруд, передает АПА.

Житель Хатаинского района Баку Акиф Ядулла оглу Рзаев 1960 года рождения на почве семейного конфликта убил зятя — Акбара Мамедали оглу Нуриева 1981 года рождения (оба являются уроженцами Лерикского района). Затем он сжег труп, похоронил его в лесу и вернулся в столицу.

Через 2 дня родственники, обеспокоенные пропажей Нуриева, обратились в соответствующие структуры.

Задержанный в качестве подозреваемого Акиф Рзаев признался в убийстве.

Минувшим вечером сотрудниками правоохранительных органов был проведен осмотр места происшествия с участием А.Рзаева. Тело направлено на экспертизу.

По факту ведется расследование.

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