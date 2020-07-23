23 июля наши соотечественники, проживающие в австралийском штате Новый Южный Уэльс, провели акцию протеста.

Как говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой, акция, прошедшая перед зданием парламента штата, была организована австралийско-азербайджанской ассоциацией (AAA) и демократическим тюркским объединением «Южный Азербайджан».

Участники акции держали в руках государственные флаги Азербайджана, Турции и Австралии, озвучивали лозунги «Положить конец оккупационной политике Армении!», «Карабах-Азербайджан!», «Карабах наш, и будет нашим!». Они осудили военные провокации Армении на государственной границе Азербайджана в Товузском направлении, обстрел населенных пунктов и позиций азербайджанской армии.

Minval.az