Азербайджанцы, проживающие в Хьюстоне (штат Техас), провели акцию протеста против военных провокаций, совершенных Арменией против Азербайджана, продолжения захватнической политики, армянского варварства и зверства в отношении наших соотечественников, говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой.

В ралли, организованном Азербайджано-американским культурным альянсом, под призывом «Прекратить оккупационную политику Армении!», участвовали около 100 автомобилей , на которые были наклеены флаги Азербайджана и США, лозунги «Прекратить захватническую политику Армении!», «Карабах — это Азербайджан!», более 2 часов двигались по улицам городов Шугар Ленд (Sugar Land), Кети (Katy), Мемориал и Хьюстон, донося до техасцев правду о Карабахе и зверствах армян.

По окончанию ралли участники акции исполнили в центре города государственный гимн Азербайджана, скандировали патриотические лозунги, выражая поддержку Азербайджану, азербайджанскому народу и армии, и соотечественникам, возвысившим в эти дни голоса против фашистских действий армян в зарубежных странах.

Minval.az