Сотрудники Мингячевирского городского отдела полиции обнаружили больного с активной формой коронавируса, незаконно покинувшего свой дом, расположенный на административной территории города.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, стало известно, что житель города Ягуб Рагимов, результат теста на коронавирус (COVID-19) которого оказался положительным, получал лечение на дому, однако нарушил правила и покинул свой дом.

Незамедлительно на территорию его нахождения в городе прибыла бригада врачей. Мужчина был доставлен по адресу проживания на машине скорой помощи.

В отношении Я.Рагимова возбуждено уголовное дело по статье 139.1.1 УК АР, он взят под полицейский надзор.

В настоящее время принимаются меры по определению лиц, с которыми Я.Рагимов был в контакте.

Minval.az