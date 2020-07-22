22 июля наши соотечественники, проживающие в административном центре штата Джорджия (США) Атланте, провели акцию в знак протеста против совершения вооруженными силами Армении военных провокаций на государственной границе в направлении Товузского района Азербайджана и против того, что страна-агрессор Армения удерживает под оккупацией азербайджанские земли.

Акция прошла при организационной поддержке наших соотечественников, проживающих в Атланте и Алабаме, пишет АПА.

Акция была проведена перед зданием Конгресса, в котором заседают члены законодательного органа (сенаторы) Джорджии, началась с исполнения государственного гимна Азербайджана.

Наши соотечественники, участвовавшие в акции, развернули плакаты с надписями «Требуем положить конец оккупационной политике Армении!», «Карабах – это Азербайджан!», «Армения – террорист» и с другими надписями, держали в руках фото азербайджанцев, ставших шехидами в результате военных провокаций Армении в направлении Товузского района.

В ходе акции была выражена поддержка Азербайджану и азербайджанской армии, ее участники обратились к членам Конгресса с требованием принять решительные шаги по освобождению от армянской оккупации Нагорного Карабаха и 7 прилегающих к нему районов, являющихся исконными землями Азербайджана, восстановлению территориальной целостности нашей страны.

Minval.az