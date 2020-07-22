Срочно возобновить работу парламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан в связи с военными действиями в Товузском районе Азербайджанской республики на границе с Арменией призвал руководитель ассоциации «Азербайджан-Израиль» Лев Спивак в письме председателю Кнессета Яриву Левину.

Созыв парламентской группы будет отражать готовность Кнессета поддерживать постоянные, значимые и крепкие парламентские отношения. «Пришло время проявить солидарность с истинными друзьями Израиля. Находясь в постоянном контакте с членами правительства и парламента дружественного Азербайджана, мы знаем, насколько важно сейчас для Баку проявление доброй воли и солидарности, коим может стать созыв парламентской группы. Кто, как не мы, народ Израиля, понимаем и ценим проявления солидарности в трудные времена. Сегодня у нас есть возможность показать пример и выразить солидарность с верным и мужественным другом — Азербайджаном!» – приводит слова Спивака «Вестник Кавказа».

Minval.az