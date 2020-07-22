22 июля состоялись трехсторонние телефонные переговоры между Верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем, министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном.

Стороны поговорили о вооруженном противостоянии, произошедшем на государственной границе между Азербайджаном и Арменией.

Верховный представитель ЕС выразил соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

В ходе обсуждений Ж.Боррель призвал стороны остановить военную конфронтацию, воздержаться от действий и риторики, способных привести к эскалации напряженности в регионе. Официальный представитель ЕС подчеркнул, что все стороны в регионе должны вносить вклад в мирное урегулирование.

Верховный представитель ЕС призвал стороны еще раз подтвердить приверженность прекращению огня и принять неотложные меры для предотвращения роста напряженности. В этом контексте Армения и Азербайджан должны использовать механизм прямых коммуникаций, формат, установленный под руководством сопредседателей ОБСЕ, а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Minval.az