Государственный департамент США 20 июля 2020 года издал информационный бюллетень под названием «Поддержка США демократии, хорошему управлению и правам человека в глобальной борьбе против пандемии COVID-19», где имеются также отсылки к Азербайджану. Госдепартамент США призывает азербайджанские власти не использовать меры по борьбе против COVID-19 для создания помех в пропаганде гражданского общества, озвучиванию оппозиционных призывов и общественных обсуждений.

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала данный вопрос.

По ее словам, все мировое сообщество обеспокоено по поводу беспорядков, которые наблюдаются в США после убийства Джорджа Флойда.

«Мы не можем понять, из-за кого и почему в этих условиях беспокоится Госдепартамент США», — сказала Лейла Абдуллаева.

Minval.az