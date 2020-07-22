Турция решительно осуждает агрессию Армении против Азербайджана. Об этом говорится в декларации по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, которое прошло в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

В заявлении говорится: «Армения должна положить конец своей агрессивной позиции и покинуть оккупированные азербайджанские земли, и турецкая нация будет поддерживать братский Азербайджан во всех его решениях, принимаемых в правом деле».

Отмечается, что препятствующая миру и игнорирующая международное право захватническая политика Армении, которая уже много лет оккупирует азербайджанские земли, решительно осуждается.

«Армения должна положить конец своей агрессивной позиции и покинуть оккупированные азербайджанские земли», — говорится в заявлении.

В документе также уделено место ситуации в Ливии, отмечает «Анадолу». Согласно заявлению Совета национальной безопасности, «Турция будет продолжать поддерживать народ Ливии против всех видов тирании».

СНБ Турции заявил о твердом намерении Анкары в соответствии с международным правом защищать свои права и интересы в Восточном Средиземноморье.

В Совбезе подчеркнули, что Турция будет противостоять любым попыткам нанести урон миру и стабильности на Кипре.

В коммюнике также говорится, что Анкара продолжит трансграничные антитеррористические операции в рамках международного права.

Minval.az