Предотвращены ввоз и реализация в Баку крупной партии наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками мероприятий по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан житель Сабаильского района Руслан Ахундов. В ходе обыска у него было изъято 4 гр. героина, в квартире — 7 кг 60 гр героина и 3 кг 260 метамфетамина.

В результате проведенных на территории Наримановского района мероприятий был задержан житель столицы Эмиль Джалилов. В ходе обыска у него было изъято более 5 гр метамфетамина, в ходе обыска его автомобиля – 584 гр героина, 23 гр опиума, 147 гр метамфетамина и электронные весы. Также в ходе обыска квартиры Э.Джалилова было обнаружено и изъято 665 гр героина и 288 гр метамфетамина. Э.Джалилов в своих показаниях сказал, что купил наркотики с целью продажи у своего знакомого Тогрула Талышлы.

Т.Талышлы также был задержан. В ходе обыска его автомобиля было изъято 3 гр метамфетамина и 7 гр. марихуаны.

В результате проведенных на территории Насиминского района мероприятий был задержан житель Джабраильского района Атакиши Мамедов. В ходе обыска у него было изъято около 5 гр. героина, в ходе обыска квартиры – 1 кг 88 гр. героина, 395 гр марихуаны, 269 гр. метамфетамина и электронные весы.

Также был задержан житель столицы Мурад Ахундов, у которого было изъято 4 гр. героина, в ходе обыска его автомобиля – 1 кг 20 гр. героина и более 140 гр. метамфетамина.

В целом из незаконного оборота было изъято около 15 кг наркотических и психотропных веществ.

В ходе расследования было установлено, что задержанные приняли в Баку крупную партию наркотиков, доставленных в Азербайджан по поручению нескольких граждан Ирана, личности которых следствием еще не установлены. Они должны были продать наркотики и часть денег отправить обратно.

По фактам возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, указанные лица были задержаны и переданы следствию. Следствие продолжается.

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