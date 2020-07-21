«В эти дни мы ощутили мощную международную поддержку, которой никогда не было – ни в начале 1990-х годов, когда шла война, ни в другое время. Естественно, первая поддержка, первый братский шаг последовали из братской Турции. Уважаемый президент Турецкой Республики, мой брат Реджеп Тайип Эрдоган однозначно поддержал Азербайджан, сказал, что находится рядом с Азербайджаном. Он отметил, что Азербайджан и Турция, две братские страны, всегда будут вместе. Хочу выразить моему брату глубокую признательность для эту поддержку. В эти дни мы находимся в постоянном контакте. Он позвонил мне, выразил поддержку, соболезнования в связи с гибелью наших шехидов. Сказал, что мы до конца будем вместе».

Об этом 21 июля в Баку на церемонии предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам войны заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Я тоже всегда проявлял большое уважение к моему другу и брату президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Моя любовь к турецкому народу ни для кого не секрет. Я неоднократно говорил, что сегодня в мире нет таких двух близких друг другу стран, как Турция и Азербайджан. Это опирается как на историю, наши общие этнические корни, так и на сегодняшнюю политику. Однозначную поддержку Азербайджану выразили также и другие высокопоставленные официальные лица Турции, в том числе министр обороны, министр иностранных дел, члены парламента, общественные деятели», — цитирует АПА президента.

Minval.az