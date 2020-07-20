20 июля в Страсбурге состоялось шествие в знак протеста против вооруженных провокаций и нападений со стороны Армении на нашу страну, в частности, в последние дни на территории Товузского района, а также против продолжающейся военной оккупации азербайджанских земель.

Как говорится в сообщении постоянного представительства Азербайджанской Республики при Совете Европы, в шествии приняли участие представители азербайджанской и турецкой общин, азербайджанские студенты, обучающиеся в Страсбурге и представители местной общественности, поддерживающие дружеское отношение к нашей стране.

Шествие, организованное Ассоциацией азербайджанских студентов Франции (ASEAF), началось перед штаб-квартирой Совета Европы и продолжилось демонстрацией перед административным зданием постоянного представительства Армении при этой организации.

В ходе шествия, на котором развевались флаги Азербайджана, Турции и Франции, участники скандировали «Конец Армянской агрессии» и «Карабах-Азербайджан!», демонстрировали плакаты и лозунги, требующие прекращения оккупационной и агрессивной политики Армении, а также распространяли среди местных жителей брошюры, содержащие информацию о нагорно-карабахском конфликте и последних провокациях Армении. В ходе шествия также была почтена память героических воинов и граждан нашего народа, погибших во время последних боев, выражена поддержка Азербайджанской Армии.

После шествия от имени участников заседания были адресованы обращения генеральному секретарю Совета Европы, президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы, президенту Европарламента, а также дипломатическим представительствам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Страсбурге с призывом к принятию решительных мер для прекращения оккупационной политики Армении.

Minval.az