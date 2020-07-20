Наши соотечественники, проживающие в Италии, провели в столице Риме акцию протеста против провокации армянских вооруженных сил на границе с Азербайджаном.

Об этом заявил один из организаторов акции Вугар Досмамедов. По его словам, которые приводит АПА, участники акции также выразили поддержку азербайджанской армии, достойно предотвратившей вражескую провокацию.

Наши соотечественники, скандировавшие патриотические лозунги «Шехиды бессмертны, Родина неделима!», «Карабах — Азербайджан!» и др., довели до жителей итальянской столицы правду о Карабахе, разоблачили коварную, оккупационную политику властей Армении.

Minval.az