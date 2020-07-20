«Не думаю, что есть какие-либо перспективы военных действий в Нагорном Карабахе на уровне, который требуется для переформирования дипломатии. Не думаю, что это возможно на нынешнем этапе».

Об этом сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза.

Говоря о последней провокации вооруженных сил Армении в Товузском направлении, М.Брайза отметил, следует осудить обстрелы Арменией территорий, где проживает гражданское население Азербайджана: «Я никогда не пойму, как можно убивать гражданских лиц во время военных операций» (цитата по АПА).

Бывший сопредседатель отметил необходимость очень четких заявлений сопредседателей МГ и cказал, что Минская группа должна изучить происходящее:

«Если есть необходимость в более широких полномочиях — это хорошо. Вы знаете, сопредседатели Минской группы — талантливые дипломаты, они могут говорить об этом и применять политические санкции за провокации. Кроме того, необходимо использовать желание обеих сторон не создавать напряженность, крупномасштабное военное противостояние, надо использовать это как преимущество переговорного процесса и цель придания новой энергии обсуждениям».

Что касается вероятности участия ОДКБ в этом конфликте в качестве стороны, то М.Брайза отметил, что скептически относится к этому. По его мнению, общий подход России таков – удерживаешь пену в котле, но следишь за тем, чтобы она вскипев, не разлилась:

«Россия ради своего авторитета не заинтересована в широкомасштабных военных конфликтах между двумя странами. Я уверен, что Азербайджан тоже не заинтересован в широкомасштабной войне, так как не хочет терять экономический рост, достигнутый за последние 15 лет. И я уверен, что армянская сторона тоже не хочет широкомасштабной войны, потому что знает, что азербайджанская армия сильнее».

Minval.az