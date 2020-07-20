Турция как и раньше будет поддерживать азербайджанских собратьев перед лицом любых угроз.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на встрече с заместителем министра обороны, командующим ВВС Азербайджана Рамизом Таировым и командующим отдельной общевойсковой армией Нахчыванской Автономной Республики Керемом Мустафаевым в понедельник в Анкаре.

На встрече присутствовал также начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер.

«Турция как и раньше будет поддерживать азербайджанских собратьев перед лицом любых атак. Мы с Азербайджаном едины во всем. Власти Турции и вооруженные силы сделают все, что необходимо. Пусть никто в этом не сомневается», — сказал Акар, слова которого приводит «Анадолу».

Minval.az