В Астаринский районный отдел полиции поступила информация, что житель села Марзасай Ш.Алиев устроил застолье, нарушив карантинные правила.

Как сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники Астаринского РОП немедленно направились по адресу.

Стало известно, что Ш.Алиев пригласил 40 человек на застолье, чтобы отпраздновать строительство нового дома для сына.

Сотрудники полиции помешали проведению застолья и скоплению людей. Им еще раз сообщили о правилах и требованиях карантинного режима.

Материалы в отношении нарушившего карантинные правила Ш.Алиева направлены в Астаринский районный суд.

Minval.az